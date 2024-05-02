Компании AMD исполнилось 55 лет

AMD празднует свое 55-летие, отмечая знаковый период, в течение которого компания превратилась из поставщика микропроцессоров в доминирующего игрока в индустрии ПК и клиентских устройств. AMD была основана 1 мая 1969 года бизнесменом Джерри Сандерсом и семью его коллегами, которые до этого работали в Fairchild Semiconductor.

Долгое время AMD не была той компанией, которой является сейчас. В частности, те самые культовые процессоры Athlon появились лишь спустя три десятилетия после основания — в 1999 году. Они довольно быстро завоевали популярность — и дешевле CPU Intel, и производительнее. В некоторых случаях AMD быстрее конкурента внедряла новые технологии. В целом же CPU компания начала выпускать в 70-ых годах. Первая модель Am9080 была клоном Intel 8080. В 2006 году AMD приобрела ATI Technologies и начала выпускать видеокарты, а спустя несколько лет отказалась от бренда ATI.

Лиза Су стала главой AMD в 2014 году. Именно с ней часто связывают текущий успех компании. В этом году профильный комитет, созываемый из числа руководителей крупных компаний, собирается присудить Лизе Су титул «генеральный директор года» главе за успехи в управлении компанией.

В 2017 году AMD выпускает процессоры Ryzen, которые сильно повлияли на рынок. AMD не только произвела революцию в сегменте персональных компьютеров благодаря своей процессорной архитектуре Zen, но и с дебютом линейки графических процессоров Radeon компания стала ведущей фигурой на рынках. Кроме того, компания добилась значительных успехов с появлением ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, глубоко проникнув на рынки со своей линейкой ускорителей искусственного интеллекта Instinct и знаменитыми процессорами EPYC. На данное время рыночная капитализация AMD составляет более 237 миллиардов долларов.

К своему юбилею AMD посредством ИИ восстановила некоторые архивные фото своей истории и видео, которое было создано к 40-летию.