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3 мая, 2024
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Чат-бот Nvidia ChatRTX теперь поддерживает ИИ-модели Google Gemma, ChatGLM3 и OpenAI CLIP, а также голосовые запросы

Nvidia ChatRTX

Компания Nvidia расширила возможности чат-бота ChatRTX, добавив в него поддержку ИИ-моделей Google Gemma, ChatGLM3 и OpenAI CLIP для поиска фотографий и изображений. Ранее поддерживались Mistral и Llama 2.

В отличие от большинства конкурентов, ChatRTX работает локально на компьютерах с видеокартами GeForce RTX 30-й или 40-й серии, имеющими от 8 Gb видеопамяти. Приложение создает локальный сервер для чат-бота, доступ к которому осуществляется через браузер.

Модель Google Gemma создана для работы на мощных ПК и ноутбуках. Она представляет собой открытую версию нейросети Gemini и ориентирована на выполнение несложных задач, например, для подготовки конспектов больших текстов. ChatGLM3 является открытой двуязычной (поддерживает английский и китайский) большой языковой моделью. С ее помощью пользователь может взаимодействовать с локальными фотоданными. OpenAI Contrastive Language-Image (CLIP) позволяет пользователю искать фотографии и изображения на своем устройстве.

Также в новой версии ChatRTX была добавлена поддержка голосовых запросов через систему распознавания речи Whisper.

Скачать ChatRTX можно с официального сайта Nvidia.

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