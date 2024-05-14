Intel представил ПО Thunderbolt Share, позволяющее совместно использовать экраны, периферию и файлы на разных ПК

Компания Intel представила приложение под названием Thunderbolt Share, которое позволит пользователям разных ПК совместно использовать экраны, клавиатуры, мыши, хранилища и файлы. По словам производителя, новое решение полностью меняет то, как пользователь может взаимодействовать сразу с парой ПК, например, с ноутбуком и настольным компьютером.

В данной версии Thunderbolt Share поддерживает только прямое соединение между двумя ПК. Но в перспективе пользователи смогут использовать мониторы и концентраторы с поддержкой Thunderbolt для связи между двумя разными ПК в рамках Thunderbolt Share.

Thunderbolt Share совместим с Windows и будет требовать лицензии. Intel заявил, что лицензия уже есть у компаний MSI, Lenovo, Razer, Acer, Kinsington, Belkin, Promise и Plugable. Вероятно, список будет пополняться. Есть поддержка лишь Thunderbolt 4 и 5, и это при том, что последний стандарт пока полноценно на рынок так и не вышел.

Первая версия ПО Intel Thunderbolt Share станет доступна уже завтра, 15 мая.