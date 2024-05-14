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15 мая, 2024
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Bakcell предлагает самый быстрый фиксированный интернет

Bakcell

Bakcell запускает новый продукт — пакет оптоволоконного интернета «F1 Star», превосходящий по скорости все остальные в Азербайджане.

Компания Bakcell, предлагающая уникальную скорость интернета под лозунгом «самый быстрая мобильная связь в стране», теперь привносит инновации в дома Азербайджана. Продукт включает в себя mesh Wi-Fi-маршрутизаторы, обеспечивающие одинаковую скорость в каждом уголке дома, независимо от площади или этажа.

Продукт F1 Star со скоростью 1 Гбит/с был запущен 14 мая 2024 года и предлагает различные тарифы, разработанные с учетом потребностей клиентов. Благодаря этому эксклюзивному продукту абоненты смогут, не прерываясь наслаждаться ценными моментами жизни, благодаря высокоскоростному домашнему Интернету.

F1 Star – это не только самый быстрый фиксированный Интернет, данный продукт также демонстрирует приверженность Bakcell к совершенству, инновациям и интересам народа Азербайджана. Наряду с запуском нового продукта, мы стремимся усилить ценностное предложение путем предоставления самой быстрой фиксированной сети на всей территории Азербайджана, особенно в Карабахе, который полон важных и ценных моментов для страны. На этом наши инновации не заканчиваются, в ближайшем будущем мы представим несколько новых продуктов, которые будут иметь важное значение для наших абонентов», — сказал Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell.

О компании: Bakcell предоставляет более 3 миллионам абонентов самую быструю мобильную сеть в стране. Компания входит в международную группу компаний NEQSOL Holding.

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