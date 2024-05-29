Sony Music обратилась к 700 компаниям с предупреждением о несанкционированном использовании ее контента для обучения ИИ

Sony Music Group разослала письма более чем 700 технологическим компаниям и сервисам потоковой передачи музыки о недопустимости использования защищенного авторским правом ее аудиоконтента для обучения ИИ без прямого разрешения.

Компания признает «значительный потенциал» искусственного интеллекта, но «несанкционированное использование ее контента в обучении, разработке или коммерциализации систем ИИ» лишает Sony Music и ее артистов контроля и «соответствующей компенсации».

Sony Music считает, что у нее «основания полагать», что адресаты писем «возможно, уже совершили несанкционированное использование» принадлежащего компании музыкального контента. Каким именно 700 компаниям направлены письмо, не раскрываются. Компания стремится защитить свою интеллектуальную собственность, которая включает аудио- и видеозаписи, обложки, метаданные, тексты песен и многое другое. В портфолио Sony Music — множество известных артистов, среди них Harry Styles, Beyonce, Adele и Celine Dion.

«Мы поддерживаем артистов и авторов песен, которые берут на себя инициативу по внедрению новых технологий в поддержку своего творчества. Эволюция технологий часто меняла ход развития творческих индустрий. ИИ, скорее всего, продолжит эту давнюю тенденцию. Однако эти инновации должны обеспечивать соблюдение прав авторов песен и артистов звукозаписи, включая авторские права», — говорится в заявлении Sony Music.

В письмах содержится просьба сообщить, какие песни Sony Music использовались для обучения систем искусственного интеллекта, как к ним был получен доступ, сколько копий было сделано и существуют ли копии до сих пор, а также почему копии вообще существуют. Sony Music предоставила получателям письма крайний срок для ответа, отметив, что будет защищать свои авторские права в «полной мере, разрешенной действующим законодательством во всех юрисдикциях».

Нарушение авторских прав становится серьезной проблемой в связи с развитием генеративного ИИ, поскольку потоковые сервисы, такие как Spotify, переполнены музыкой, созданной ИИ. Даже артисты пытаются использовать ИИ. Например, Дрейк столкнулся с критикой после дипфейка покойного рэпера Тупака в начале этого месяца.

В прошлом месяце в США был опубликован законопроект, который, в случае его принятия, заставит компании, занимающиеся искусственным интеллектом, раскрывать какие песни, защищенные авторским правом, они использовали для обучения ИИ.

В марте этого года Теннесси стал первым американским штатом, который принял юридические меры для защиты артистов, после того как губернатор Билл Ли (Bill Lee) подписал «Закон об обеспечении безопасности голоса и изображений» (Ensuring Likeness Voice and Image Security, ELVIS).