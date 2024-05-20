Huawei выпустила ПК Qingyun W515x на базе процессора Kirin 9000C

Компания Huawei представила настольный компьютер Qingyun W515x. Так как процессоры серий Intel Alder или Raptor Lake недоступны китайскому производителю из-за санкций правительства США, был задействован фирменный 8-ядерный 12-потоковый чип Kirin 9000C с рабочей частотой до 3,1 GHz.

Huawei Qingyun W515x выполнен в тонком корпусе форм-фактора Micro-ATX, который поддерживает установку только низкопрофильных карт PCIe. Покупателям будут предложены несколько конфигураций устройства: 8/256 Gb памяти, 8/512 Gb и 16/512 Gb. В дополнение предусмотрен интерфейс NVMe M.2 PCIe для подключения твердотельного накопителя.

Из разъемов имеются семь USB 3.2 Gen 1 Type-A, один Type-C, коннектор для наушников, Ethernet, VGA, HDMI, а также последовательный порт, DVD-привод, и стандартные три 3,5-миллиметровых разъема на задней панели.

Также была представлена модель Qingyun W585x с 8/256 Gb памяти на базе того же Kirin 9000C. Цены пока не объявлены.