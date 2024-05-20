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21 мая, 2024
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Huawei выпустила ПК Qingyun W515x на базе процессора Kirin 9000C

Huawei Qingyun W515x

Компания Huawei представила настольный компьютер Qingyun W515x. Так как процессоры серий Intel Alder или Raptor Lake недоступны китайскому производителю из-за санкций правительства США, был задействован фирменный 8-ядерный 12-потоковый чип Kirin 9000C с рабочей частотой до 3,1 GHz.

Huawei Qingyun W515x выполнен в тонком корпусе форм-фактора Micro-ATX, который поддерживает установку только низкопрофильных карт PCIe. Покупателям будут предложены несколько конфигураций устройства: 8/256 Gb памяти, 8/512 Gb и 16/512 Gb. В дополнение предусмотрен интерфейс NVMe M.2 PCIe для подключения твердотельного накопителя.

Из разъемов имеются семь USB 3.2 Gen 1 Type-A, один Type-C, коннектор для наушников, Ethernet, VGA, HDMI, а также последовательный порт, DVD-привод, и стандартные три 3,5-миллиметровых разъема на задней панели.

Также была представлена модель Qingyun W585x с 8/256 Gb памяти на базе того же Kirin 9000C. Цены пока не объявлены.

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