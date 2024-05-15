Google представил обновленную языковую модель Gemini

На ежегодной весенней презентации I\O компания Google представила обновленную языковую модель Gemini. По заверениям Google, Gemini 1.5 Pro с большим отрывом опережает конкурентов, предлагая массу новых возможностей по упрощению жизни.

Gemini 1.5 Pro доступна как разработчикам, так и пользователям на 35 языках. Новая версия сможет обработать больше данных, это касается текстов, аудио и видео. Контекстное окно увеличили с 1 до 2 млн. токенов, что в 16 раз больше, чем у недавно представленной модели GPT-4o от OpenAI. Можно загрузить множество текстовых, аудио- и видеофайлов, после чего задавать разные вопросы по всему контенту или попросить помощника обработать его. Например, можно попросить найти нужную информацию во всех этих данных, сопоставить их, сгруппировать и так далее.

В скором времени Gemini 1.5 Pro будет интегрирована почти во все продукты компании:

Google Photo — нейросеть будет помогать пользователям искать текст на фотографиях и собирать коллажи по одной тематике;

Gmail — Gemini 1.5 Pro будет встроен в почтовый агрегатор. Благодаря нему пользователь сможет составлять краткий пересказ недавно полученных писем;

Поисковик Google — помимо вкладок «Все», «Картинки», «Видео» и т. п., в поисковике появится раздел AI. В нем пользователь увидит краткую информацию о том, что он ищет;

Google Meet — нейросеть сможет собирать краткий пересказ всех видеозвонков, которые совершил пользователь.

Кроме того, появилась «облегченная» версия Gemini 1.5 Flash, оптимизированная для более простых задач, например, поиск данных в документах.