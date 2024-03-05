Anthropic выпустил ИИ-модель Claude 3, которая превзошла аналоги Google и OpenAI

Компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, выпустила новую ИИ-модель Claude 3. По словам разработчиков, новинка значительно превосходит аналоги ChatGPT и Gemini.

Claude 3 отличается мультимодальностью — способностью понимать и обрабатывать как текстовые, так и визуальные данные. Пользователи могут загружать фотографии, диаграммы, документы и другие типы неструктурированных данных для анализа и ответов. Подобное расширение функциональности ИИ-модели открывает новые горизонты для ее использования в различных сферах, от образования до медицины.

В линейку Claude 3 вошли три продукта — Haiku, Sonnet и Opus, которые различаются между собой возможностями и количеством параметров. Anthropic заявила, что наиболее способная из новых моделей, Opus, превзошла OpenAI GPT-4 и Google Gemini Ultra в отраслевых тестах, таких как знания на уровне магистратуры, рассуждение на уровне выпускника и базовая математика. Например, в бенчмарке, который требует знания уровня магистратуры, Opus набрала 50,4%, у ChatGPT 4 показатель составил лишь 35,7%. Это подтверждает ее высокие аналитические способности и глубину понимания материала. Компания отказалась уточнить, сколько времени потребовалось для обучения Opus или сколько это стоило, но отметила, что такие компании, как Airtable и Asana, помогли протестировать модели.

В настоящее время ИИ-модели Sonnet и Opus доступны пользователям в 159 странах через официальный сайт claude.ai и программный интерфейс (API). Модель Haiku, характеризующаяся высокой скоростью обработки данных при минимальных затратах, будет представлена в ближайшем будущем.

Обучение моделей Claude 3 производилось на мощностях облачных сервисов Amazon AWS и Google Cloud. Обе компании, Amazon и Google, инвестировали значительные средства в развитие Anthropic. Отметим, что за последний год компания закрыла пять сделок по финансированию на общую сумму около $7,3 млрд.