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27 апреля, 2024
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Wacom представил очень тонкий и легкий OLED-планшет для рисования

Wacom Movink

Компания Wacom представила свой первый планшет для рисования с OLED-экраном под названием Movink. Толщина устройства составляет от 4 до 6,6 мм, а вес — 420 гр. Производитель отмечает, что новый планшет оказалась на 66% тоньше и на 55% легче Wacom One 13 Touch такого же размера.

Wacom Movink

Wacom Movink оборудован 13,3 дюймовым экраном производства Samsung с самой тонкой рамкой среди всех устройств производителя. Разрешение экрана составляет Full HD, контрастность — 100 000:1, время отклика — меньше 1 мс, обеспечивается 100% покрытия DCI-P3 и 95% Adobe RGB. Для подключения к ноутбуку, компьютеру или смартфону используется разъем USB-C.

Цена планшета составляет $750. В комплекте идет стилус Wacom Pro Pen 3. Опционально предлагается складная подставка для планшета.

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