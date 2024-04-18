В WhatsApp появились фильтры для упорядочивания чатов

Команда мессенджера WhatsApp объявила о запуске новой полезной функции. Пользователям стали доступны фильтры для упорядочивания чатов. Новая функция будет особенно удобна тем, у кого десятки переписок и групповых чатов.

Фильтровать чаты можно по трем параметрам: просмотр всех сообщений, отображение только непрочитанных чатов и отдельная категория для групповых чатов. Эти опции появятся вверху экрана при открытии мессенджера.

Обновление уже начало распространяться среди пользователей, но доступность новой функции может различаться в зависимости от региона и версии приложения.