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18 апреля, 2024
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В WhatsApp появились фильтры для упорядочивания чатов

WhatsApp

Команда мессенджера WhatsApp объявила о запуске новой полезной функции. Пользователям стали доступны фильтры для упорядочивания чатов. Новая функция будет особенно удобна тем, у кого десятки переписок и групповых чатов.

Фильтровать чаты можно по трем параметрам: просмотр всех сообщений, отображение только непрочитанных чатов и отдельная категория для групповых чатов. Эти опции появятся вверху экрана при открытии мессенджера.

Обновление уже начало распространяться среди пользователей, но доступность новой функции может различаться в зависимости от региона и версии приложения.

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