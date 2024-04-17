Boston Dynamics показал новую модель Atlas — намного быстрее, подвижнее и ловчее

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, посвященное «прощанию» с двуногим гуманоидным роботом Atlas. Причиной тому послужили проблемы, связанные с устаревшей конструкцией Atlas, которые невозможно было решить. В ролике собраны неудачные и удачные эпизоды развития Atlas с его падениями и кадрами успешных испытаний.

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Эксперименты с роботом проводились на протяжении 10 лет. Инженеры компании изучали методики движений гидравлической машины, они заставляли ее прыгать, толкали и наносили удары различными предметами. Название HD Atlas включает в себя не только робота, но и гидравлическую платформу, на базе которой он был построен. Компания не уточнила, что имеет в виду под «прощанием»: исчерпание возможностей платформы или «отмену» самого робота.

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Atlas второго поколения – это огромная работа над ошибками. Совершенно новый робот разработан совместно с инженерами компании Hyundai, которой с недавних пор принадлежит Boston Dynamics. В новом механизме отсутствуют гидравлические компоненты, теперь гуманоид полностью электрический. По словам инженеров Boston Dynamics, второе поколение робота намного быстрее, подвижнее и ловчее. У него будет более широкий диапазон движений, чем у любого робота Boston Dynamics предыдущих поколений. Также будут реализуют новые возможности искусственного интеллекта и машинного обучения.

Технические характеристики пока не сообщаются. Новую модель робота будут тестировать на заводах Hyundai. Второе поколение Atlas должно помочь людям как на производствах, так и в повседневных делах. В будущем компания собирается создать робота, способного выполнять «скучные, грязные и опасные» задачи.