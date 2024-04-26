В Китае разработали мозговой имплант Neucyber — аналог чипа от Neuralink

Китайская компания Beijing Xinzhida Neurotechnology представила на форуме «Чжунгуаньцунь» в Пекине мозговой имплант Neucyber, который, как ожидается, составит конкуренцию чипу компании Илона Маска (Elon Musk) Neuralink, пишет агентство Reuters. Чжунгуаньцунь, известная как «китайская Кремниевая долина», это зона высокотехнологичного развития, в которой сосредоточено более 17 тыс. предприятий.

Чип Neucyber состоит из гибких микроэлектродов, двух «устройств сбора нейронных сигналов» и «алгоритма генеративного нейронного декодирования». В отличие от Neuralink, которая уже провела цикл испытаний на людях, Beijing Xinzhida Neurotechnology пока тестирует свой имплант на животных. Сообщается, что используя имплант Neucyber brain-computer interface (BCI), обезьяна-инвалид смогла есть клубнику при помощи роботизированной руки, управляемой мысленными командами.

«Нейроинтерфейс фиксирует тонкие изменения в электрических сигналах мозга, расшифровывает намерения мозга и реализует «мысленный» контроль, что позволяет управлять машинами без физического контакта», — пояснил профессор Университета Цинхуа Ло Минмин (Luo Minmin).

В прошлом году в Китае была открыта специализированная лаборатория для исследований взаимодействия мозга и машины, а в этом году правительство страны подтвердило приоритетность разработок технологий мозгового интерфейса. В феврале этого года Global Times сообщал, что в Университете Цинхуа пациенту с параличом всех конечностей был имплантировал другой вариант нейроинтерфейса — Neural Electronic Opportunity (NEO). Это позволило пациенту пить воду при помощи специальной роботизированной перчатки.