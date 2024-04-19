Redmi выпустил бюджетные 4K-телевизоры от $193

Компания Redmi выпустила в Китае новую линейку телевизоров Smart TV 2025, в которую вошли три модели. Все новинки, Redmi A50, A55 и A65, сопоставимы по цене недорогим смартфонам. Отличие между моделями касается только размера экрана, технические характеристики идентичны.

Redmi Smart TV 2025 получил 4К-панель с адаптивной частотой обновления 60-120 Hz, яркостью до 300 нит и 78% охвата цветового пространства DCI-P3. Точность цветопередачи (Delta E) — менее трех единиц. Мощность встроенной аудиосистемы составляет 20 Вт (два динамика по 10 Вт каждый). Поддерживается технология DTS для улучшения качества звучания.

Аппаратная платформа включает неназванный четырехъядерный процессор (Cortex-A35), 2 Gb оперативной памяти, а также встроенный накопитель на 32 Gb. Программная платформа — HyperOS. Есть по два порта USB Type-A и HDMI 2.1. Беспроводное подключение обеспечивается модулями Bluetooth и Wi-Fi (только 2,4 GHz).

Цены на телевизоры в Китае: Redmi A50 (50 дюймов) -$193, A55 (55 дюймов) — $221, A65 (65 дюймов) — $303.