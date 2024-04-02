Представлен телевизор Xiaomi TV S85 Mini LED с экраном 4К 144 Hz

Ассортимент телевизоров компании Xiaomi пополнился новой моделью TV S85 Mini LED. Устройство получило 85-дюймовую матрицу с Mini LED подсветкой, разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и кадровой частотой 144 Hz. Максимальная яркость составляет 1200 нит, контрастность — 12 000 000 : 1. Дисплей обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3.

Xiaomi TV S85 Mini LED построен на базе процессора с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73 и оснащен 4 Gb ОЗУ и 64 Gb флеш-памяти. Телевизор получил интерфейсы HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB-A 3.0, USB-A 2.0, четыре динамика и поддержку Wi-Fi 6. Предустановлена операционная система HyperOS.

Цена телевизора на китайском рынке составляет $1106. Предзаказ уже открыт.