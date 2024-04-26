В Китае представлен кнопочный телефон Nokia 220 4G 2024 модельного года. Как понятно из названия аппарат получил поддержку 4G, а также современный разъем USB Type-C.

Nokia 220 2024 4G оборудован 2,8-дюймовым IPS-экраном. Устройство получило 64 Mb оперативной памяти и 128 Mb встроенной флеш-памяти, две SIM-карты, аккумулятор емкостью 1450 мАч, поддержку Bluetooth 5.0 и FM-радио. Есть возможность мобильных платежей через китайскую платежную систему Alipay.

Телефон поступит в продажу в Китае 29 апреля по цене около $40. Появится ли эта модель на других рынках – пока неизвестно.