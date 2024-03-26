Опубликованы короткометражки, созданные профессионалами с помощью нейросети OpenAI Sora

Компания OpenAI опубликовала несколько короткометражных фильмов, созданных при помощи нейросети Sora — генератора качественных видео по текстовому описанию. На данное время ИИ-модель недоступна для общего использования. Короткометражные ленты были созданы профессионалами творческой отрасли: кинематографистами, художниками, дизайнерами и музыкантами, которым OpenAI предоставила доступ к модели.

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«Хотя нам предстоит внести в Sora множество улучшений, мы уже получаем представление о том, как эта модель может помочь творческим людям воплотить идеи в жизнь», — заявили в компании OpenAI.

По сведениям Bloomberg, руководство OpenAI уже провело несколько встреч с голливудскими кинематографистами и представителями студий, стремясь повысить интерес к применению Sora в обычном крупнобюджетном кинопроизводстве.

Эд Ньютон-Рекс (Ed Newton-Rex), гендиректор некоммерческой организации Fairly Trained, которая сертифицирует модели ИИ, обученные на лицензионных материалах, выразил сомнение, что Sora обучалась на лицензированном контенте. OpenAI продолжительное время не комментировала этот аспект разработки Sora, но впоследствии технический директор компании Мира Мурати (Mira Murati) заверила, что это были общедоступные и лицензированные данные, а также видеозаписи, полученные в рамках лицензионного соглашения с Shutterstock.