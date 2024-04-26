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27 апреля, 2024
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На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, наполненное инновациями

Bakcell

Bakcell, крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны, представила свой новый бренд на пресс-конференции, состоявшейся 25 апреля. Мероприятие по ребрендингу Bakcell как ответ на требования меняющегося мира продолжилось вчера вечером концертом, полным инноваций на Бульваре.

В день, полный инноваций и впечатлений в телекоммуникационном секторе Азербайджана, компания Bakcell устроила для зрителей захватывающее шоу с участием таких знаменитостей, как Роя, Мири Юсиф, Тунзала Агаева, Мурад Ариф, Хусния Магеррамова. Одним из запоминающихся моментов мероприятия стал Арди — робот-гуманоид с искусственным интеллектом, представленный компанией Bakcell во время пресс-конференции, который позже тем же вечером спел дуэтом с Мурадом Арифом.

На мероприятии с участием 10000 зрителей Bakcell организовывала конкурсы, раздавала счастливчикам такие призы, как iPhone 15 Pro Max и другие ценные подарки. По завершении вечера все участники концерта на Бульваре получили обещанный подарок в 100 000 ГБ от Bakcell.

Стоит отметить, что в своем выступлении на пресс-конференции генеральный директор компании Клаус Мюллер сообщил, что в ближайшем будущем будет анонсирован ряд инновационных продуктов и услуг компании. Вступая в новую эру, Bakcell предоставит своим клиентам опыт, изобилующий инновациями, о чем и свидетельствует проведенный концерт.

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