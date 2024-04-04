Пользователям DALL-E 3 стало доступно редактирование сгенерированных картинок

Компания OpenAI сообщила, что пользователям DALL-E 3, нейросети для генерации изображений, стало доступно редактирование получившихся картинок. Пользователи могут менять как отдельные части, так и целое изображение.

Можно выбрать область изображения, которую нужно изменить, а затем описать в интерфейсе чата, что необходимо сделать с картинкой. Или сразу сделать запрос для нейросети, не выделяя какую-либо часть. Это удобно для изменения всего изображения, например, можно попросить DALL-E 3 сделать его черно-белым.

Редактор позволяет повысить точность или реалистичность отдельных элементов картинки, удалить их или добавить новые. В качестве примера OpenAI использовала пейзаж с котом в стиле традиционной японской живописи укие-э. С помощью генератора на изображение добавили цветущую вишню, убрали птиц, а затем изменили выражение мордочки кота.

Редактирование изображений уже стало доступно как в веб-версии DALL-E, так и в мобильном приложении.