Как сервис Yoxla помогает в поиске недвижимости

Найти идеальную квартиру сегодня очень сложно. Сайты объявлений пестрят множеством объявлений по продаже и аренде недвижимости, но, к сожалению, это совсем не облегчает поиск. Как можно максимально сузить поле поиска и как не заблудиться в лабиринте доступных вариантов? Ответы на эти вопросы дает приложение Yoxla, разработкой которого занимается команда, возглавляемая Германом Звончуком.

— Как появилась идея создания подобного приложения?

— Все началось с желания создать собственный сайт объявлений в сфере недвижимости. И реализация этой идеи совпала с моим переездом из Сумгайыта в Баку. Только начав поиски квартиры в столице, я понял, насколько это сложно, потому что никакие сайты объявлений не предоставляли сравнительные характеристики. Было непонятно: завышена ли реальная стоимость квартиры, насколько благоустроен район, в котором она находится, есть ли поблизости детские сады и школы, куда надо было определять детей после переезда, что для меня являлось одним из главных факторов поиска. В итоге и появилось желание создать приложение, в котором имелась бы информация о том, на каком удалении от жилья находятся детские сады, школы, станции метро, автобусные остановки, парки и т.д. Сейчас созданный нами продукт позволяет получать самый широкий спектр данных о недвижимости, а перейдя на карту, вы сможете в деталях увидеть все подобные объекты, расположенные на небольшом удалении от жилья.

— Каким геолокационным сервисом вы пользуетесь для этого?

— Используя зарубежные геолокационные сервисы, мы столкнулись с проблемой корректности данных. Например, одно и то же место может быть нанесено на карту несколько раз и с различными названиями. И в этот момент нам на помощь пришел азербайджанский сервис карт, который помог реализовать функционал, используя более точную информацию.

— Что отличает Yoxla от подобных предложений на азербайджанском рынке недвижимости?

— Наш рынок достаточно открыт и свободен по сравнению с зарубежными, где много участников и масса различных сервисов в сфере недвижимости. Безусловно, и у нас есть интересные решения, но, к сожалению или к счастью, данные продукты не рассматривали ту проблему, которую способен решить наш проект. Мы предоставляем возможность взглянуть на весь рынок недвижимости с «высоты птичьего полета», что позволяет оценить не только те объявления, которые размещены на одном ресурсе, но и на десятках других. Кроме того, Yoxla предоставляет аналитические и интеллектуальные инструменты, такие как возможность оценки изменения цен на одну и ту же квартиру в разрезе времени. Но главное наше преимущество заключается в мобильных приложениях, созданных на основе тщательного изучения мирового опыта в этой сфере, и которые, кстати, поддерживают работу с азербайджанским, английским и русским языками.

В ближайшей перспективе мы планируем начать использовать в приложении финансовые инструменты, например, ипотечный калькулятор, позволяющий рассчитать первоначальный взнос и ежемесячные платежи в соответствии со своей заработной платой и предложением того или иного банка. Поэтому хочу отметить, что мы открыты к сотрудничеству со всеми банками Азербайджана. Также в Yoxla недавно появился и развивается раздел, включающий список всех МТК, занимающихся строительством актуального жилья. Очень надеюсь, что возможность сотрудничества с Yoxla заинтересует и их. Это также позволит пользователям приложения получать более свежую информацию из первых рук, включая массу деталей вплоть до планировки квартир и точных сроков сдачи жилья в эксплуатацию.

— А почему вы остановились именно на создании мобильного приложения, а не стали развивать подобные возможности на своем сайте объявлений недвижимости?

— Мировая статистика, а также статистика по Азербайджану на протяжении последних лет показывает, что около 80% пользователей интернета — это мобильные пользователи. А так как целью Yoxla является предоставление комфортного доступа к данным, мы и решили сфокусироваться на мобильных приложениях под платформы iOS и Android. Кроме того, наше приложение предлагает возможность создания подписок, что сложнее реализовать с функционалом сайта. Например, когда на каком-то сайте появится объявление, соответствующее заданным вами критериям поиска, вы получите уведомление от Yoxla. Также в мобильном приложении намного удобнее работать с картой.

— Планируете ли вы включить в приложение возможность пользователям самим размещать объявления?

— В Yoxla мы специализируемся на агрегации и аналитике данных о недвижимости, собирая объявления с десятков платформ для обеспечения наших пользователей актуальной и полной информацией. Наша цель — предоставить инструмент для эффективного поиска и сравнения вариантов недвижимости, гарантируя высокое качество и надежность данных. В текущей стратегии Yoxla фокусируется на улучшении этих аспектов и использовании передовых технологий, включая машинное обучение и искусственный интеллект, для обработки и модерации информации. Это позволяет нам точно анализировать и представлять тщательно обработанные и унифицированные данные, даже если они изначально были представлены в разнообразных форматах. И такой подход позволяет пользователям наиболее эффективно искать и сравнивать объявления о недвижимости, упрощая процесс нахождения идеального жилья или инвестиционного объекта. Из-за этого акцента, сделанного на сборе и обработке информации, введение функционала для самостоятельного размещения объявлений пользователями на данный момент не входит в наши планы.

— Как Yoxla обрабатывает объявления, которые публикуются несколько раз на нескольких сайтах и в которых регулярно изменяется цена?

— В приложении отображается не только самая последняя и актуальная версия объявления, но и вся история публикаций с изменениями в цене. Так что вы можете просмотреть весь «путь» объявления до текущего момента.

— Пожалуй, самый интересный вопрос о критериях поиска. Сколько их предоставляет Yoxla?

— На сегодняшний момент вы можете задавать поиск по многим критериям, которых на текущий момент уже более 50. Они включают район или улицу, на которой вы хотите приобрести недвижимость, находящуюся вблизи школу или станцию метро, МТК, первичное или вторичное жилье и т.д. Более углубленный поиск дает возможность задавать такие критерии, как количество комнат, этаж, площадь квартиры, наличие лифта и отопительной системы в доме, а также парковочной зоны. Кроме того, вы можете осуществлять поиск сразу по нескольким критериям, включая ценовые. То же самое актуально и при поиске квартир в аренду, где добавляются такие критерии, как посуточно или на месяц, наличие телевизора, кондиционера, интернет-подключения и т.п. Также поиск можно осуществлять непосредственно на карте, что очень удобно, а уже затем сузить его, задав необходимые требования с помощью фильтров.

— Какие функции, на ваш взгляд, являются основным преимуществом Yoxla?

— Наше приложение на текущем этапе включает три функции, которые и являются основным преимуществом. Во-первых, это возможность создавать подписки по критериям поиска. Вы указываете критерии поиска, выбираете периодичность получения оповещений, например, раз в сутки, каждый час или моментально при публикации объявления. В случае оформления подписки на обновления у вас будет запрошен только номер телефона, чтобы не потерять ваши настройки по оповещениям. Во-вторых, в нашем озере данных собираются и обрабатываются данные со всех площадок с начала 2020 года. А это история цен и количество публикуемых объявлений, которые собраны по жилищным комплексам, улицам и районам. На начало 2024 года мы успели собрать информацию о более чем 4,5 млн. объявлений. Используя эти данные, приложение отображает график изменения цен по месяцам или по кварталам, что используется для подсчета средней реальной рыночной цены. Это очень помогает в принятии решения по покупке или аренде недвижимости. И третья функция — это сбор и анализ истории размещения объявлений. В среднем каждое объявление публикуется на 5-10 площадках со стороны 5-10 маклеров. Иногда это может происходить даже без ведома владельца квартиры. У Yoxla есть история изменения цен и публикаций по каждому объявлению. Это очень важная информация, которая показывает, как долго квартира находится на продаже и как менялась ее цена.

— Можете рассказать о самых интересных фидбеках, которые вы получали от пользователей?

— Одним из самых интересных и вдохновляющих фидбеков был рассказ пользователя Yoxla об успешном приобретении квартиры по более низкой цене, чем та, которая ему была первоначально предложена маклерами. Он заметил тенденцию, при которой цены на некоторые квартиры повышаются, несмотря на то, что они не находят покупателя на протяжении длительного времени. И в одном из таких случаев он решил напрямую обратиться к владельцу недвижимости, задав вопрос о причине роста цены без видимых причин. Оказалось, что маклеры убеждали его в том, что цена была слишком занижена. Но покупатель смог убедить продавца в том, что его недвижимость переоценена, представив данные о средних ценах на подобные квартиры в этом районе. В результате он приобрел квартиру за ту сумму, которую владелец изначально намеревался получить, выставив квартиру на продажу год назад.

Также мы часто получаем положительные отзывы от пользователей о том, как подписка и мгновенные уведомления позволили им первыми связываться с владельцами недвижимости и быстро договориться о встрече. Это преимущество дает нашим пользователям возможность оперативно реагировать на новые предложения, что крайне важно при текущей динамике рынка недвижимости, когда велик спрос на хорошие предложения.

— Планируете ли вы выходить на новые рынки?

— Основная цель на начальном этапе развития Yoxla — расширения присутствия и усовершенствование нашего сервиса на рынке Азербайджана. Растущая база пользователей в стране подтверждает востребованность и эффективность нашего продукта. Мы постоянно работаем над улучшением Yoxla, опираясь на обратную связь от пользователей. Этот фидбек направляет нас в развитии продукта, помогая эффективно отвечать на ожидания и решать проблемы наших пользователей. Мы высоко ценим ваше мнение и чутко относимся к предложениям, будь то идеи по улучшению сервиса или ваши личные истории о том, как наше приложение помогло вам. Кроме того, мы открыты к сотрудничеству с банками, строительными компаниями и всеми, кто заинтересован в развитии подобного сервиса внутри страны.

Для обсуждения возможностей сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу [email protected]. Вместе мы способны достичь значительных успехов!

Вы можете скачать приложение Yoxla в Google Play и AppStore.