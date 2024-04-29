Илон Маск заключил соглашение с Baidu для запуска автопилота Tesla FSD в Китае

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) вчера, 28 апреля, посетил Пекин, где встретился с премьер-министром КНР Ли Цяном (Li Qiang). Маск опубликовал фото с премьер-министром в соцсети X, отметив, что был рад с ним встретиться в очередной раз после нескольких лет знакомства.

По данным агентства Bloomberg, Tesla получит право на использование системы полного беспилотного вождения (FSD) на территории Китая через соглашение с компанией Baidu, которая уже поставляет ей картографическое программное обеспечение с 2020 года. Наличие местного партнера, который будет обрабатывать данные автовладельцев, должно снизить обеспокоенность китайских регуляторов вопросами информационной безопасности.

Напомним, что в Шанхае находится предприятие Tesla, Giga Shanghai, которое отвечает за половину мирового производства компании. Строительство предприятия началось в декабре 2018 года, а к августу 2019 года главное здание завода по сборке автомобилей было почти завершено, и производственная линия была установлена как для аккумуляторов, так и для автомобилей. Giga Shanghai стало первым в истории страны автомобильным производством, полностью принадлежащим иностранному инвестору. До тех пор всем зарубежным компаниям приходилось создавать совместные предприятия с китайскими партнерами, чтобы выпускать машины для местного рынка.

С 2021 года, в соответствии с требованиями китайского законодательства, Tesla хранит и обрабатывает все данные, собираемые ее электромобилями на территории Китая, в местном центре обработки данных, который был построен по требованиям властей страны.

Во время своего визита в Китай Илон Маск также встретился с главой местной Торгово-промышленной палаты Рэном Хонбином (Ren Hongbin). Ассоциация потребителей Китая (CCA) сообщила, что электромобили Model 3 и Model Y шанхайской сборки соответствуют всем четырем национальным требованиям информационной безопасности.