ChatGPT в приложении для Android получит возможность редактирования запросов

Компания OpenAI продолжает расширять возможности популярного чат-бота ChatGPT – в мобильную версию для Android будет добавлена функция «Редактировать».

Новая функция, уже доступная в веб-версии и приложении для iOS, позволяет пользователям легко исправлять опечатки и уточнять свои запросы к искусственному интеллекту. Теперь пользователи Android смогут редактировать свои запросы, не вводя их заново.

Наличие кнопки «Редактировать» в мобильных приложениях ChatGPT делает использование чат-бота еще более простым и эффективным. Пользователи смогут уточнять и дополнять свои запросы, а ChatGPT будет генерировать ответы на основе обновленных данных.

Ожидается, что функция «Редактировать» для Android-версии ChatGPT будет представлена в ближайших обновлениях приложения.