spot_img
30 апреля, 2024
ДомойAI / MLChatGPT в приложении для Android получит возможность редактирования запросов

ChatGPT в приложении для Android получит возможность редактирования запросов

ChatGPT

Компания OpenAI продолжает расширять возможности популярного чат-бота ChatGPT – в мобильную версию для Android будет добавлена функция «Редактировать».

Новая функция, уже доступная в веб-версии и приложении для iOS, позволяет пользователям легко исправлять опечатки и уточнять свои запросы к искусственному интеллекту. Теперь пользователи Android смогут редактировать свои запросы, не вводя их заново.

Наличие кнопки «Редактировать» в мобильных приложениях ChatGPT делает использование чат-бота еще более простым и эффективным. Пользователи смогут уточнять и дополнять свои запросы, а ChatGPT будет генерировать ответы на основе обновленных данных.

Ожидается, что функция «Редактировать» для Android-версии ChatGPT будет представлена в ближайших обновлениях приложения.

Предыдущая статья
Sony World Photography 2024 foto müsabiqəsinin qalibləri məlum olub
Следующая статья
Илон Маск заключил соглашение с Baidu для запуска автопилота Tesla FSD в Китае
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,049ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»