Apple представила небольшие языковые модели OpenELM с открытым кодом

Компания Apple представила серию малых языковых моделей OpenELM (Open Source Efficient Language Models) с открытым исходным кодом. OpenELM характеризуются как «высокоэффективные» при решении текстовых задач, особенно в таких областях, как написание электронных писем.

Серия включает четыре модели с разным набором параметров: 270 млн, 450 млн, 1,1 млрд и 3 млрд. Все версии уже доступны для разработчиков через библиотеку Hugging Face. Для примера, недавно представленная модель Phi-3 Mini от Microsoft имеет 3,8 млрд. параметров, Gemma от Google — 2,2 млрд.

ИИ-модели с малым количеством параметров оптимизированы для использования на мобильных устройствах и ноутбуках, и обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении. Apple отмечает, что одной из ключевых особенностей малых моделей является их способность работать локально, что снижает зависимость от интернет-соединения и обеспечивает приватность пользователей.

Компания предоставляет модели OpenELM на условиях «лицензии на образец кода», что позволяет использовать их как в некоммерческих, так и в коммерческих целях. Лицензия также включает возможность модификации кода, но с условием сохранения всех уведомлений и текстов предупреждений при его распространении. Стоит отметить, что Apple не предоставляет гарантий относительно безопасности и точности работы моделей.