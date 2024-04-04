Bloomberg: Apple изучает направление домашней робототехники

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил со ссылкой на свои источники, что компания Apple изучает возможность выхода на рынок домашней робототехники. Это направление может стать следующим большим проектом компании после отмененной разработки электромобиля.

Инженеры Apple рассматривают возможность создания мобильного робота, который будет следовать за пользователями по дому и способен выполнять некоторую работу, а также настольного домашнего устройства, которое можно будет использовать для управления перемещением робота и не только. Несмотря на то, что разработка находится на ранних стадиях, компания видит потенциал для таких устройств в рамках своей стратегии создания умных домашних устройств.

По словам источников, у Apple уже разработано продвинутое настольное роботизированное устройство для умного дисплея. Одной из возможностей такого устройства могла бы быть имитация движений головы собеседника, например, кивка во время звонка FaceTime. Впрочем, компания сомневается, что люди с готовностью заплатят за такое устройство деньги. Кроме того, в процессе разработки возникли технические проблемы, связанные с балансировкой привода.

Неизвестно, будет ли запущен в серийное производство хотя бы один из этих проектов. Сейчас компания остро нуждается в освоении новых рынков из-за давления акционеров, которых беспокоит неспособность найти новые источники дохода. Продукты Apple уже не обеспечивают большого роста выручки, а проект устройства смешанной реальности станет приносить уверенную прибыль лишь спустя годы. Сейчас Apple пытается найти новые источники финансирования после закрытия направления по разработке электромобилей, отмечает Гурман.