Четвертое апреля — День ошибки 404

Сегодня веб-мастера отмечают День ошибки 404. Дата 4.04 была выбрана исключительно из-за красоты числа и напоминания о самой известной ошибке в Сети «HTTP 404». Естественно праздник не является официальным. Кроме того, четвертое апреля – это Международный день интернета, который является официальным.

В ответе 404 первая четверка указывает на то, что запрос был чрезмерно длительным, или в самом адресе была ошибка. Ноль предполагает синтаксическую неточность. Завершающая цифра 4 означает конкретную причину ошибки – отсутствие данной ссылки.

Ошибка 404 или Not Found (не найдено) – стандартный код ответа HTTP о том, что сервер не может найти данные согласно запросу. Ошибку 404 не следует путать с ошибкой «Сервер не найден» или иными ошибками, указывающими на ограничение доступа к серверу. 404 означает, что запрашиваемый ресурс, возможно, будет доступен в будущем, а вот прежнее содержимое не гарантируется.

Международный день интернета посвящен памяти святого Исидора Севильского, покровителя деятелей науки, учеников и студентов. Святой жил в VI-VII веках и считается автором первой в мире энциклопедии — 20-томной Etymologiae (Этимологии). В своем труде он применял систему перекрестных ссылок, отдаленно напоминающую гиперссылки, используемые в сети. По сути интернет — это и есть своего рода энциклопедия человеческих знаний. Исидор Севильский ушел из жизни именно 4 апреля 636 года.