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5 апреля, 2024
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В Epic Games Store началась раздача The Outer Worlds и Thief

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает две игры The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition и Thief (2014). Акция действует до 11 апреля 20:00 по бакинскому времени.

The Outer Worlds — космическая ролевая игра от Obsidian. Игроки возьмут на себя роль колониста, который прибывает на неизвестную планету, но оказывается, что он опоздал уже на 70 лет. Spacer’s Choice Edition — это полное издание с различными дополнениями и улучшениями.

Thief (2014) — перезапуск знаменитого стелс-экшена про вора по имени Гарретт. Во время одного из дел героя обнаруживают, что он теряет свою ученицу и оказывается в смертельной опасности.

На следующей неделе Epic Games Store отдаст киберпанк-приключение Ghostrunner, которое раньше уже становилось бесплатной игрой раздачи.

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