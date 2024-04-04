В Epic Games Store началась раздача The Outer Worlds и Thief

Epic Games Store бесплатно отдает две игры The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition и Thief (2014). Акция действует до 11 апреля 20:00 по бакинскому времени.
The Outer Worlds — космическая ролевая игра от Obsidian. Игроки возьмут на себя роль колониста, который прибывает на неизвестную планету, но оказывается, что он опоздал уже на 70 лет. Spacer’s Choice Edition — это полное издание с различными дополнениями и улучшениями.
Thief (2014) — перезапуск знаменитого стелс-экшена про вора по имени Гарретт. Во время одного из дел героя обнаруживают, что он теряет свою ученицу и оказывается в смертельной опасности.
На следующей неделе Epic Games Store отдаст киберпанк-приключение Ghostrunner, которое раньше уже становилось бесплатной игрой раздачи.