spot_img
8 марта, 2024
ДомойAVКинематографВышел новый трейлер сериала по Fallout

Вышел новый трейлер сериала по Fallout

Fallout

Amazon Studios представила новый трейлер сериала, основанного на видеоигровой франшизе Fallout. Ролик идет чуть более трех минут и демонстрирует ключевых персонажей, а также проработанный антураж постапокалиптического мира. В видео звучит знакомая фанатам серии по саундтреку Fallout 3 песня группы The Ink Spots.

Сериал, события которого разворачиваются в окрестностях постапокалиптического Лос-Анджелеса, расскажет самостоятельную историю и не будет завязан на конкретную часть. Действие шоу разворачивается через 200 лет после ядерной войны. Над сериалом работали авторы «Мира Дикого Запада» от HBO — Джонатан Нолан и Лиза Джой. Роли главных персонажей исполнили Элла Пернелл («Шершни»), Аарон Мотен («Однажды ночью»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

«Спустя 200 лет после апокалипсиса кроткие обитатели роскошных убежищ вынуждены вернуться на оставленную их предками облученную поверхность, где с удивлением обнаруживают невероятно комплексный, крайне странный и жестокий мир», — говорится в описание шоу.

Изначально премьера сериала Fallout ожидалась 12 апреля 2024 года. В назначенный день для просмотра в сервисе Amazon Prime Video должен был стать доступен лишь первый эпизод шоу. Как стало известно из нового трейлера, теперь Fallout готовится к премьере на день раньше запланированного, а все серии выйдут одновременно — 11 апреля.

Предыдущая статья
Adobe добавила функции ИИ-генератора Firefly в новое мобильное приложение Express
Следующая статья
Принят стандарт памяти GDDR7 для видеокарт следующего поколения
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,065ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»