Вышел новый трейлер сериала по Fallout

Amazon Studios представила новый трейлер сериала, основанного на видеоигровой франшизе Fallout. Ролик идет чуть более трех минут и демонстрирует ключевых персонажей, а также проработанный антураж постапокалиптического мира. В видео звучит знакомая фанатам серии по саундтреку Fallout 3 песня группы The Ink Spots.

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Сериал, события которого разворачиваются в окрестностях постапокалиптического Лос-Анджелеса, расскажет самостоятельную историю и не будет завязан на конкретную часть. Действие шоу разворачивается через 200 лет после ядерной войны. Над сериалом работали авторы «Мира Дикого Запада» от HBO — Джонатан Нолан и Лиза Джой. Роли главных персонажей исполнили Элла Пернелл («Шершни»), Аарон Мотен («Однажды ночью»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

«Спустя 200 лет после апокалипсиса кроткие обитатели роскошных убежищ вынуждены вернуться на оставленную их предками облученную поверхность, где с удивлением обнаруживают невероятно комплексный, крайне странный и жестокий мир», — говорится в описание шоу.

Изначально премьера сериала Fallout ожидалась 12 апреля 2024 года. В назначенный день для просмотра в сервисе Amazon Prime Video должен был стать доступен лишь первый эпизод шоу. Как стало известно из нового трейлера, теперь Fallout готовится к премьере на день раньше запланированного, а все серии выйдут одновременно — 11 апреля.