Принят стандарт памяти GDDR7 для видеокарт следующего поколения

Комитет стандартизации полупроводниковой продукции JEDEC пару дней назад объявил о принятии нового стандарта памяти JESD239 Graphics Double Data Rate (GDDR7) SGRAM. Микросхемы памяти GDDR7 обеспечат вдвое большую пропускную способность по сравнению с GDDR6. Согласно опубликованной спецификации, пропускная способность GDDR7 составляет 192 ГБ/с на чип.

«JESD239 GDDR7 — это первая память DRAM стандарта JEDEC, использующая интерфейс импульсно-амплитудной модуляции для высокочастотных операций. Его интерфейс PAM3 улучшает соотношение сигнал/шум для работы на высоких частотах, одновременно повышая энергоэффективность. Используя 3 уровня (+1, 0, −1) для передачи 3 битов за 2 цикла по сравнению с традиционным интерфейсом NRZ (без возврата к нулю), передающим 2 бита за 2 цикла, PAM3 обеспечивает более высокую скорость передачи данных за один цикл, что приводит к улучшению производительности».

Расширенные возможности памяти GDDR7 включают в себя:

Независимые от ядра шаблоны тренировки LFSR (регистр сдвига с линейной обратной связью) и счетчики ошибок для повышения точности и сокращения времени тренировки;

Удвоение количества независимых каналов: с 2 в GDDR6 до 4 в GDDR7;

Поддержка плотности от 16 до 32 Гбит, включая поддержку двухканального режима для удвоения пропускной способности системы, что понадобится в мощных видеокартах;

Удовлетворение потребности рынка в RAS (надежность, доступность, удобство обслуживания) за счет внедрения новейших функций обеспечения целостности данных, включая ECC на кристалле (ODECC) с отчетами в реальном времени, проверкой данных, проверкой ошибок и очисткой, а также четностью адресов команд с блокировкой команд (CAPARBLK).

Хотя конкретные частоты не указаны в JEDEC, стоит отметить что Samsung ранее уже рассказывал о разработке памяти с эффективной частотой 37 GHz, а видеокарты, как ожидается, будут работать в диапазоне от 32 до 36 GHz. При таких высоких значениях пропускная способность памяти в видеокартах нового поколения будет значительно превосходить существующие стандарты. То есть у условной видеокарты с 384-битной шиной при наличии такой памяти пропускная способность составит 1,7 ТБ/с.