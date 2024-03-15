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16 марта, 2024
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В WhatsApp появятся фильтры для упорядочивания чатов

WhatsApp

В новой бета-версии WhatsApp для Android (2.24.6.16) обнаружена полезная функция, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo. Мессенджер получит фильтры для упорядочивания чатов. Новая функция будет особенно удобна тем, у кого десятки переписок и групповых чатов.

Фильтры будут отображаться чуть выше всех переписок. С их помощью пользователи смогут легко сортировать чаты, отображая только те, которые им нужны. Например, можно будет просматривать только непрочитанные сообщения или же только групповые чаты.

Создавать свои папки, как в Telegram, пока нельзя. Мессенджер будет автоматически группировать чаты по категориям: все, непрочитанные, групповые, бизнес-аккаунты.

Пока что функция для упорядочивания чатов доступна только бета-тестировщикам Android-версии WhatsApp. Опция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

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