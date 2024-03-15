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16 марта, 2024
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Названа дата проведения фестиваля Summer Game Fest 2024

Summer Game Fest 2024

Джефф Кили (Geoff Keighley) анонсировал проведение Summer Game Fest 2024. Фестиваль уже успел зарекомендовать себя как одно из ключевых событий в игровой индустрии. В этом году, он вновь соберет разработчиков, игроков и прессу для демонстрации новинок.

Церемония открытия мероприятия начнется 8 июня в 01:00 по бакинскому времени. Продажа билетов стартует 7 мая. Как обычно, Summer Game Fest будут транслировать на YouTube и Twitch.

Организаторы обещают, что каждый найдет что-то интересное для себя, будь то продолжение любимой франшизы или совершенно новый проект, способный перевернуть представление о возможностях современных игр.

Кроме онлайн-трансляций, до 10 июня пройдет ряд офлайн мероприятий, где участники смогут лично пообщаться с разработчиками, попробовать новые игры и получить эксклюзивные сувениры.

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