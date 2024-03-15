Названа дата проведения фестиваля Summer Game Fest 2024

Джефф Кили (Geoff Keighley) анонсировал проведение Summer Game Fest 2024. Фестиваль уже успел зарекомендовать себя как одно из ключевых событий в игровой индустрии. В этом году, он вновь соберет разработчиков, игроков и прессу для демонстрации новинок.

Церемония открытия мероприятия начнется 8 июня в 01:00 по бакинскому времени. Продажа билетов стартует 7 мая. Как обычно, Summer Game Fest будут транслировать на YouTube и Twitch.

Организаторы обещают, что каждый найдет что-то интересное для себя, будь то продолжение любимой франшизы или совершенно новый проект, способный перевернуть представление о возможностях современных игр.

Кроме онлайн-трансляций, до 10 июня пройдет ряд офлайн мероприятий, где участники смогут лично пообщаться с разработчиками, попробовать новые игры и получить эксклюзивные сувениры.