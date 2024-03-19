В Steam появятся семейные группы для совместного доступа к играм

Компания Valve представила семейные группы в Steam. Пока что функция Steam Families доступна в бета-версии приложения магазина. Она заменит собой старые функции Family Sharing и Family View. В семейной группе максимум может быть шесть участников из одной страны. Если регион отличается, то при попытке вступить в группу появится предупреждение. В Valve уточнили, что в будущем лимиты могут быть пересмотрены. После вступления в семейную группу Steam пользователи автоматически получают доступ к играм других участников семьи. При этом синхронизируются не все игры, а только подходящие для старой функции Family Sharing.

С помощью функции семейного доступа можно играть в игры из библиотек других участников группы, даже если в это время они тоже во что-то играют. В любое время в каждую копию игры может играть только один участник группы. Например, если участники семейной группы владеют одной копией Portal 2, то играть в нее может только один человек. Если в Portal 2 захотят играть сразу два участника, кому-то придется приобрести еще одну копию. Кроме того, в семейных группах действует функция родительского контроля: пользователи могут регулировать, к каким играм дети имеют доступ, отслеживать их активность и ограничивать игровое время.

Семейная библиотека будет вынесена в отдельный подраздел в списке игр. При этом все участники смогут создавать собственные сохранения, получать достижения в Steam и пользоваться работами из мастерской. Если кого-то из участников семейной группы заблокируют за читерство в игре из совместной библиотеки, то владельца игры также забанят. Участники могут покинуть семейную группу когда угодно, но присоединиться к другой или создать новую они смогут только спустя год с момента вступления в предыдущую. При этом освободившееся в семейной группе место нельзя занять в течение года.

Как опробовать новую систему в Steam:

Необходимо перейти в «Настройки», выбрать «Интерфейс» и в подразделе «Участие в бета-тестировании клиента Steam» указать Steam Family Beta;

После необходимо перезапустить программу, чтобы произошла установка бета-версии Steam;

После перехода на бета-версию Steam, необходимо перейти в раздел «Об аккаунте» и выбрать пункт «Управление семейными группами».

В Valve пока не назвали сроки релиза семейных групп в стабильной версии Steam. Ожидается, что новая функция Steam Families станет доступна для всех пользователей в течение ближайших недель.