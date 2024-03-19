Realme Narzo 70 Pro 5G получил бесконтактное управление жестами и флагманскую систему камер

Ассортимент компании Realme пополнился новым смартфоном под названием Narzo 70 Pro 5G, который обладает достойными характеристиками при средней стоимости.

Особенностью Realme Narzo 70 Pro 5G стало бесконтактное жестовое управление. Управлять смартфоном можно с помощью движений руки перед экраном, не прикасаясь к нему. В своем ценовом сегменте эта первая модель с такой функциональностью. С помощью системы жестов Air Gestures можно просматривать фото, видео и соцсети, а также делать скриншоты, переключать приложения и прокручивать страницу.

Кроме того, смартфон отличается премиальным дизайном. Он имеет плоскую пластиковую рамку и двухцветную стеклянную панель на задней панели с круглым выступающим модулем камеры.

Realme Narzo 70 Pro 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 2000 нит. Аппарат построен на базе 6 нм процессора MediaTek Dimensity 7050. Объем ОЗУ LPDDR4x составляет 8 Gb, ПЗУ UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Слот microSD не предусмотрен.

В тройную основную камеру входят флагманский датчик на 50 Мп (Sony IMX890, OIS), 8 Мп широкоугольный модуль и 2 Мп датчик для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп расположена в верхней части дисплея.

Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 50% всего за 19 минут. Возможности подключения включают поддержку 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C и две SIM-карты. Есть влаго- и пылезащита по стандарту IP54, сканер отпечатков пальцев и двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. 3,5-мм разъема нет. Габариты составляют 162,95х75,45х7,97 мм, вес – 195 гр. Смартфон работает под управлением ОС Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0.

Доступные цвета корпуса: зеленый и золотистый. В Индии Realme Narzo 70 Pro 5G будет предложен в двух конфигурациях памяти: 8/128 Gb по цене $240 и 8/256 Gb за $265. Начало продаж намечено на 22 марта. Дата международного релиза пока не объявлена.