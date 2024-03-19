Представлены стильные smart-часы Honor Watch GS 4

На мероприятии в Китае, помимо фитнес-браслета Band 9, компания Honor представила новые smart-часы Watch GS 4, изготовленные из премиальных материалов. Устройство получило достаточно крупный дисплей, поддержку NFC и продвинутые функции по мониторингу физической активности.

Honor Watch GS 4 выполнены в корпусе из нержавеющей стали с покрытием из настоящего золота, а ремешок изготовлен из натуральной кожи. Они оборудованы круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466х466 пикселей. Поддерживаются более 8000 циферблатов для кастомизации пользовательского интерфейса.

В часах предусмотрено множество датчиков, включая оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик давления воздуха и гироскоп. Они выполняют комплексный мониторинг состояния сердца, выявляя риски и предупреждая о подозрении на фибрилляцию предсердий, преждевременное сокращение сердца, нерегулярный сердечный ритм, высокую и низкую частоту сердечных сокращений, а также апноэ во сне.

Устройство поддерживает все стандартные функции, включая измерение пульса, уровня насыщения крови кислородом, стресса и качества сна. Есть поддержка более 100 спортивных режимов. Защита уровня 5 АТМ позволит не снимать часы даже во время плавания. Аккумулятора хватает до двух недель работы без подзарядки. При этом на полную зарядку часов уходит всего один час. Работают часы под управлением MagicOS.

Цена в Китае Honor Watch GS 4 черном цвете корпуса – $138, в серебристой и золотой расцветках — $166. Продажи начнутся 29 марта, о сроках появления в других странах пока не сообщается.