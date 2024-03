В LinkedIn появятся мини-игры для повышения вовлеченности пользователей

В ближайшее время администрация социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn откроет доступ пользователям платформы к различным мини-играм. Планируется, что данное решение повысит вовлеченность пользователей. Речь идет о головоломках наподобие Wordle, которая стала очень популярная в интернете.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024