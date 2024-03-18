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19 марта, 2024
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В LinkedIn появятся мини-игры для повышения вовлеченности пользователей

LinkedIn

В ближайшее время администрация социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn откроет доступ пользователям платформы к различным мини-играм. Планируется, что данное решение повысит вовлеченность пользователей. Речь идет о головоломках наподобие Wordle, которая стала очень популярная в интернете.

Ранее исследователи приложений обнаружили в коде LinkedIn упоминания игр и опубликовали в интернете несколько снимков, на которых демонстрируется интерфейс головоломок. На начальном этапе пользователям станут доступны три под названием Queens, Inference и Crossclimb. По словам представителя LinkedIn, эти казуальные игры помогут «развлечься, углубить отношения и зажечь общение» среди пользователей. Официальной даты запуска пока нет.

По состоянию на ноябрь 2023 года, в LinkedIn было зарегистрировано более 1 млрд. пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.

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