В LinkedIn появятся мини-игры для повышения вовлеченности пользователей

В ближайшее время администрация социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn откроет доступ пользователям платформы к различным мини-играм. Планируется, что данное решение повысит вовлеченность пользователей. Речь идет о головоломках наподобие Wordle, которая стала очень популярная в интернете.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES! There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees! Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024

Ранее исследователи приложений обнаружили в коде LinkedIn упоминания игр и опубликовали в интернете несколько снимков, на которых демонстрируется интерфейс головоломок. На начальном этапе пользователям станут доступны три под названием Queens, Inference и Crossclimb. По словам представителя LinkedIn, эти казуальные игры помогут «развлечься, углубить отношения и зажечь общение» среди пользователей. Официальной даты запуска пока нет.

По состоянию на ноябрь 2023 года, в LinkedIn было зарегистрировано более 1 млрд. пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.