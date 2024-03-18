Epic Games Store скоро прекратит поддержку Windows 7, 8 и 32-разрядной Windows 10

Epic Games Store и другие сервисы цифровой дистрибуции постепенно сворачивают поддержку устаревших ОС. Администрация сервиса на днях предупредила своих пользователей о скором прекращении поддержки устаревших операционных систем Windows.

С июня 2024 года программа запуска Epic Games больше не будет поддерживать системы Windows 7, Windows 8 и 32-разрядную Windows 10. После указанной даты программы запуска, установленные на этих операционных системах, больше не будут получать обновлений. Программа запуска продолжит поддержку 64-разрядной Windows 10, Windows 11 и macOS 10.13 и выше.

Отмечается, что игроки по-прежнему смогут использовать программу запуска на Windows 7, 8 и 32-разрядной Windows 10 и после июня 2024 года, но «Epic Games не сможет оказывать техническую поддержку пользователям этих операционных систем, а функции программы запуска на этих системах со временем могут ухудшиться или перестать работать».

Ранее поддержку Windows 7, 8 и 8.1 прекратила Valve. С 1 января 2024 года пользователи Steam на данных операционных системах лишились возможности запускать клиент Steam и получить доступ к своей библиотеке.