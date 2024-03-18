Sony приостанавливает производство VR-гарнитуры PS VR2

Компания Sony временно прекратила производство шлема виртуальной реальности PS VR2, пишет Bloomberg. PlayStation VR2 была выпущена в феврале прошлого года в качестве аксессуара для PlayStation 5, ее цена в США составила $550, в других странах она была выше.

Продажи гарнитуры не могли похвастаться сильным стартом. Кроме того, по данным агентства, с момента выпуска поставки снижались каждый квартал, а это в свою очередь, привело к увеличению запасов на складах.

Bloomberg предполагает, что причина низких продаж кроется в нехватке контента для гарнитуры. Разработка VR-игр обходится значительно дороже обычных. При этом в феврале Sony закрыла компанию London Studio, которая создавала проекты для шлемов виртуальной реальности. PS VR2 получила несколько AAA-игр, включая Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 и игры серии Resident Evil, а также ряд небольших игр. Но при своей цене гарнитура стоит дороже, чем сама PS5.

Пытаясь увеличить объем контента, доступного для своей гарнитуры, в этом феврале Sony объявила, что тестирует поддержку ПК, предлагая «возможность игрокам PS VR2 получать доступ к дополнительным играм на ПК».