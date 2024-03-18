spot_img
19 марта, 2024
ДомойAVVRSony приостанавливает производство VR-гарнитуры PS VR2

Sony приостанавливает производство VR-гарнитуры PS VR2

Sony PS VR2

Компания Sony временно прекратила производство шлема виртуальной реальности PS VR2, пишет Bloomberg. PlayStation VR2 была выпущена в феврале прошлого года в качестве аксессуара для PlayStation 5, ее цена в США составила $550, в других странах она была выше.

Продажи гарнитуры не могли похвастаться сильным стартом. Кроме того, по данным агентства, с момента выпуска поставки снижались каждый квартал, а это в свою очередь, привело к увеличению запасов на складах.

Bloomberg предполагает, что причина низких продаж кроется в нехватке контента для гарнитуры. Разработка VR-игр обходится значительно дороже обычных. При этом в феврале Sony закрыла компанию London Studio, которая создавала проекты для шлемов виртуальной реальности. PS VR2 получила несколько AAA-игр, включая Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 и игры серии Resident Evil, а также ряд небольших игр. Но при своей цене гарнитура стоит дороже, чем сама PS5.

Пытаясь увеличить объем контента, доступного для своей гарнитуры, в этом феврале Sony объявила, что тестирует поддержку ПК, предлагая «возможность игрокам PS VR2 получать доступ к дополнительным играм на ПК».

Предыдущая статья
Компания xAI Илона Маска опубликовала исходный код своего чат-бота Grok
Следующая статья
В LinkedIn появятся мини-игры для повышения вовлеченности пользователей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,059ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»