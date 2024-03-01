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1 марта, 2024
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В Epic Game Store можно бесплатно забрать 3D-раннер Aerial_Knight’s Never Yield

Epic Game Store

Epic Game Store бесплатно отдает игру Aerial_Knight’s Never Yield. Трехмерный раннер рассказывает историю Уолли, раскрывшего информацию, которая может навсегда изменить город.

В управлении можно не только бежать, но также скользить, прыгать и находить комбинации для преодоления препятствий. Aerial_Knight’s Never Yield заслужила очень положительные отзывы в Steam.

Акция действует до 7 марта 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно фантастический экшен Astro Duel 2, который размывает грань между космическими шутерами с видом сверху и платформенными файтингами.

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