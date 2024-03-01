Автомобили Volvo теперь могут предупреждать водителя об авариях впереди

Чтобы помочь водителям избежать столкновений и пробок, вызванных происшествием впереди, компания Volvo запустила первую в отрасли технологию предупреждения об авариях в реальном времени Accident Ahead Alert.

Функция предназначена для мгновенного оповещения водителя о дорожно-транспортном происшествии на расстоянии до нескольких сотен метров впереди. Данные о местоположении предоставляются центрами управления дорожным движением и сведения от других совместимых автомобилей Volvo.

«Вы едете по извилистой просёлочной дороге, видимость слабая. Внезапно ваш автомобиль Volvo предупреждает вас: впереди произошла авария. Когда вы спокойно снижаете скорость и поворачиваете на следующем повороте, то видите разбитый автомобиль на своей полосе. Благодаря предупреждению вы были готовы и смогли вовремя среагировать», — говорится в пресс-релизе компании.

На данное время новая функция предупреждения об авариях в реальном времени Accident Ahead Alert доступна в Дании на всех моделях автомобилей Volvo 90, 60 и 40 серий, начиная с 2016 года выпуска. В ближайшее время она появится на тех же моделях автомобилей и на других европейских рынках.