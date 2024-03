В Азербайджане прошел международный Visa Cashless Forum 2024

14 марта в Баку, состоялся международный Visa Cashless Forum 2024 — одно из ключевых мероприятий компании Visa на рынках Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. Форум был посвящен новейшим тенденциям в сфере платежных технологий.

Мероприятие собрало более 300 участников, чтобы обсудить развитие безналичной экономики в Азербайджане, финансовые инновации и тренды, а также будущее цифровых платежей. Среди спикеров были представлены топ-менеджеры компании Visa, представители государственного и бизнес-сектора, международные и региональные специалисты в области платежных технологий и финансового рынка. Также в рамках Visa Cashless Forum состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией Visa и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджана.

В соответствии со слоганом мероприятия — Digital Azerbaijan («Цифровой Азербайджан»), в своих выступлениях эксперты подчеркнули, что Азербайджан — современное государство, которое уверенно движется по пути развития безналичной экономики, а также очертили перспективы, которые ждут платежную сферу по всему миру. Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане, упомянул, что Азербайджан нередко становится первопроходцем во внедрении платежных решений: платформа трансграничных платежей для бизнеса Visa B2B Connect была внедрена в стране в 2021 году — впервые в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, включающем 88 стран.

Кристина Дорош, старший вице-президент, региональный менеджер Visa странах СНГ и Юго-Восточной Европы, Украине и Грузии, рассказала о глобальных финансовых трендах 2024 года: глобализации малых и средних бизнесов, развитии искусственного интеллекта и возвращении туризма. Уолтер Лирони (Walter Lironi), старший вице-президент, руководитель отдела консалтинга и Value-Added Services в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (СЕМЕА), поделился региональными трендами цифровых платежей: 86% оплат в СЕМЕА совершаются бесконтактно.

Годфри Салливан (Godfrey Sullivan), старший вице-президент, глава стратегии Visa в регионе CEMEA, поделился перспективами использования генеративного ИИ для развития бизнеса и сообщил, что уже существуют решения на основе ИИ, которые помогают выбирать товары для покупки.

Санжар Сулейманов (Sanzhar Suleimanov), старший директор, руководитель направления Visa Direct в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, поделился многообразием решений Visa для денежных переводов. Также в рамках форума состоялись дискуссионные панели о цифровой трансформации и развитии финтех-сектора в Азербайджане и деловая беседа о будущем маркетинга с участием Тарека Абдалла (Tarek Abdalla), маркетингового директора Visa в регионе CEMEA, и Дэна Бакстера (Dan Baxter), вице-президента по корпоративным коммуникациям Visa в регионе CEMEA.

«Азербайджан – стратегически важный рынок для Visa. За 27 лет присутствия в стране совместно с нашими партнерами мы внедрили огромное количество решений и технологий в разных сферах. Например, платить девайсами стало нашим повседневным методом, стало возможно оплачивать проезд бесконтактно на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте, совершать платежи с помощью QR-кода в сети государственных услуг ASAN или делать выгодные покупки в ресторанах и магазинах представленных на платформе Pay City. За последние несколько лет мы также запустили передовые решения для малых, средних и крупных компаний. К примеру, Visa Tap To Phone и B2B connect, которые помогают бизнесу расти за счет удобных, безопасных и быстрых платежей. При этом мы реализуем наши социальные инициативы — поддерживаем предпринимательниц в Азербайджане через инициативу She’s Next Empowered by Visa и стимулируем развитие спорта благодаря партнерству с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана. Visa продолжит и дальше развивать финансовую и цифровую инклюзию в Азербайджане вместе с нашими клиентами и партнерами», — заявил Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане.