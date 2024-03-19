Lenovo представила гибридные решения ИИ для предприятий и облачных провайдеров

Сегодня на международной конференции NVIDIA GTC, посвящённой ИИ и метавселенной, Lenovo в сотрудничестве с NVIDIA анонсировала новые гибридные ИИ-решения для генеративных ИИ-приложений, настроенных под конкретные нужды бизнес-заказчиков. Инновации, созданные в рамках партнерства двух лидеров ИТ индустрии, помогут корпоративным клиентам и облачным провайдерам получить критически важные вычислительные возможности для разработки и внедрения новых сценариев применения ИИ и реальных решений на его основе.

Серверы Lenovo ThinkSystem AI

Lenovo представила новый вычислительный модуль 1U для стоечной системы с GPU Oberon GB200. Каждый такой модуль оснащен двумя суперчипами GB200 Grace Blackwell, которые ускоряют работу полностью укомплектованной стойки Oberon GB200 с 72 GPU NVIDIA B200, соединенными NVLink, также известным как NVL72. NVL72 в Oberon GB200 работает как единый мощный GPU с производительностью в 1.4 экзафлопса ИИ и 30 терабайтами памяти, находясь внутри стойки с жидкостным охлаждением для оптимальной производительности без перегрева. Oberon GB200 обеспечивает 45-кратное ускорение вычислений на основе больших языковых моделей (LLM) в реальном времени, 40-кратное снижение совокупной стоимости владения и потребления энергии. В тесном сотрудничестве с NVIDIA Lenovo поставляет стоечные системы Oberon GB200, которые ускоряют процессы обучения ИИ, обработки данных, инженерного проектирования и моделирования.

Кроме того, портфель решений Lenovo ThinkSystem AI пополнился двумя новыми мощными 8-канальными системами GPU от NVIDIA. Созданные для генеративного ИИ, обработки естественного языка (NLP) и разработки больших языковых моделей (LLM), системы оснащены мощными GPU для ускорения ИИ и HPC рабочих нагрузок с поддержкой суперкомпьютерной платформы NVIDIA HGX AI, включая H100, H200 и совершенно новые архитектуры B100 и B200.

Серверы Lenovo ThinkSystem AI с графическими процессорами NVIDIA Blackwell B100 Tensor Core оснащены движком Blackwell Inference Engine, а также имеют более быстрый интерконнект NVIDIA NVLink и улучшенные возможности безопасности, что позволяют центру обработки данных обеспечивать в 20 раз больше выводов в реальном времени для ускорения языковых моделей. B100 предназначен для самых требовательных рабочих нагрузок в области ИИ, анализа данных и высокопроизводительных вычислений (HPC).

Система Lenovo ThinkSystem SR780a V3 высотой 5U с ультраэффективным показателем расходования энергии (PUE) 1.1 использует технологию жидкостного охлаждения Lenovo Neptune. Благодаря прямому водяному охлаждению CPU и GPU, а также интерконнекту NVLink, система способна поддерживать максимальную производительность без превышения тепловых ограничений. Более десяти лет ведущее в отрасли решение Lenovo Neptune , которое использует циркуляцию воды для охлаждения систем данных, позволяет клиентам снизить потребление энергии до 40% и повысить тепловую эффективность в 3,5 раза по сравнению с традиционными системами с воздушным охлаждением. Жидкостное охлаждение является более эффективной альтернативой воздушному, позволяет достигать улучшенной производительности при меньшем потреблении энергии и экономить ценное пространство в ЦОДах благодаря компактной конструкции системы SR780a.

Lenovo ThinkSystem SR680a V3 – новая двухсокетная система с воздушным охлаждением, предназначенная для максимального ускорения сложных ИИ-задач на базе процессоров Intel и выбором GPU NVIDIA. Эти высокопроизводительные системы предлагают значительные вычислительные мощности и используют стандартные 19-дюймовые серверные стойки, позволяя создавать плотные конфигурации оборудования, которые максимизируют эффективность без использования лишнего пространства.

В портфель решений для оркестрации входит ПО Lenovo XClarity Systems Management, обеспечивающее предприятиям упрощенную и централизованную систему управления ресурсами, а также Lenovo Intelligent Computing Orchestration (LiCO) – унифицированная платформа, оптимизирующая использование кластерных вычислительных ресурсов для разработки и обучения моделей ИИ и выполнения задач HPC. Портфель также поддерживает 4-е и 5-е поколения масштабируемых процессоров Intel Xeon и обеспечивает тепловой запас для будущих более мощных GPU.

Совместные MGX-решения: индивидуальный ИИ, Omniverse и HPC для облачных сервисов и предприятий

Lenovo сотрудничает с NVIDIA для ускоренного создания моделей, используя модульную архитектуру NVIDIA MGX. Благодаря этим разработкам облачные провайдеры получают кастомизированные модели быстрее, что обеспечивает экономически эффективные и масштабируемые ускоренные вычисления для задач ИИ и Omniverse. С поддержкой вывода на рынок системы NVIDIA H200, новые решения Lenovo позволяют исследовать важнейшие глобальные задачи современности, ускоряя выполнение ИИ-вычислений и HPC, работая с терабайтами данных. Новые предложения Lenovo, созданные на базе NVIDIA MGX, включают:

Lenovo HG630N – MGX 1U – открытый стандартный сервер с системой прямого жидкостного охлаждения Lenovo Neptune для снижения потребления энергии и поддержки самых производительных GPU.

– MGX 1U – открытый стандартный сервер с системой прямого жидкостного охлаждения Lenovo Neptune для снижения потребления энергии и поддержки самых производительных GPU. Lenovo HG650N – MGX 2U – модульная система, оптимизированная под GPU, с воздушным охлаждением, поддержкой стоек промышленного стандарта и возможностью развертывания систем NVIDIA TTM GH200.

– MGX 2U – модульная система, оптимизированная под GPU, с воздушным охлаждением, поддержкой стоек промышленного стандарта и возможностью развертывания систем NVIDIA TTM GH200. Lenovo HG660X V3 – MGX 4U – система, поддерживающая до 8 двойных графических процессоров мощностью 600 Вт каждый в среде с воздушным охлаждением. Идеально подходит для задач OVX и ИИ. Lenovo является партнером NVIDIA по разработке MGX 4U.

– MGX 4U – система, поддерживающая до 8 двойных графических процессоров мощностью 600 Вт каждый в среде с воздушным охлаждением. Идеально подходит для задач OVX и ИИ. Lenovo является партнером NVIDIA по разработке MGX 4U. Lenovo HR650N – MGX 2U – высокопроизводительный сервер на базе процессора ARM с множеством ядер и гибкостью в организации хранения данных и интерфейсов, использующий суперчип Grace и поддерживающий DPU.

Решения Lenovo и NVIDIA, работающие в режиме реального времени, используют ИИ и инфраструктуру Lenovo в различных секторах экономики. В розничной торговле с их помощью анализируют движение и поведение покупателей, для улучшения транспортного потока и более эффективного управления запасами. В производстве интегрированные решения помогают повысить безопасность взаимодействия между работниками и машинами, совершенствуя процессы контроля на сборочных линиях. В городской среде решения Lenovo Edge AI помогают максимально использовать данные, оптимизируя пространство, инфраструктуру и использование активов для управления потоками людей и сокращения потребления энергии.