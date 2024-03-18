Компания xAI Илона Маска опубликовала исходный код своего чат-бота Grok

Компания xAI, основанная летом прошлого года Илоном Маском, опубликовала исходный код своей большой языковой модели (LLM) Grok-1. «Мы рады представить базовые веса и архитектуру Grok-1, нашей передовой языковой модели», — сообщила xAI на своем официальном сайте. Маск отметил, что хочет сделать платформу «самой прозрачной и ориентированной на поиск истины».

ИИ-модель содержит 314 млрд. параметров, а ее обучение завершилось в октябре 2023 года. Grok-1 распространяется по лицензии Apache 2.0, которая позволяет использовать модель в коммерческих целях, но не включает данные, используемые для обучения. Исходный код модели весом 296 Gb уже доступен для скачивания на GitHub.

xAI представила чат-бота Grok в ноябре 2023 года. Это искусственный интеллект, созданный по образцу произведения «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать. Уникальной особенностью Grok является доступ нейросети к информации о мире в режиме реального времени через платформу X. Кроме того, Grok отвечает на острые вопросы, на которые другие чат-боты обычно не отвечают на них из-за встроенных запретов.