Samsung Galaxy M15 5G: аккумулятор на 6000 мАч и 5 лет обновлений

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy M15 5G. Аппарат получил аккумулятор большой емкости и продолжительный период поддержки по меркам своей ценовой категории.

Galaxy M15 5G оборудован 6,5-дюймовым дисплеем SuperAMOLED с разрешением 1080×2340 пикселей, частотой обновления 90 Hz и максимальной яркостью 800 нит. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2,2 GHz (модель не названа, предположительно MediaTek Dimensity 6100+). Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной — 128 Gb. Поддерживаются карты памяти microSD объемом до 1 Tb.

В состав основной камеры входят три датчика разрешением 50 Мп, 5 Мп (ультраширокоугольный объектив, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп (f/2.0).

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Есть стандартный разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса составляют 160,1 x 76,8 x 9,3 мм, вес — 217 гр. Аппарат работает под управлением Android 14, компания обещает покупателям обновление ОС в течение четырех поколений, а также пять лет патчи безопасности. Смартфон выпускается в трех цветах: светло-синем, темно-синем и сером.

Цена и дата начала продаж Samsung Galaxy M15 5G будут объявлены позднее.