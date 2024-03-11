Курс биткоина впервые в истории превысил $71 тысячу

Курс биткоина на криптовалютной бирже Binance впервые в истории превысил $71 тыс. Согласно данным CoinDesk, на пике стоимость самой популярной криптовалюты мира поднималась до $71 440,88. Прошлый исторический рекорд биткоина был достигнут 5 марта — $69,2 тыс. До этого курс криптовалюты достигал рекордного значения 10 ноября 2021 года — $68,9 тыс.

Курс биткоина растет с конца января, 22 января он стоил еще $39,5 тыс. Ожидается, что к концу года его стоимость вырастет до $100 тыс. Эксперты связывают увеличение стоимости биткоина с растущим интересом розничных инвесторов после успешного запуска спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в январе. Кроме того, немаловажным фактором роста является так называемый халвинг биткоина, который ожидается в следующем месяце. Это событие является запланированным и после него эмиссия новых биткоинов сократится вдвое.

Среди мировых активов биткоин поднялся уже на 8 место, забрав эту позицию у серебра. На данное время, объем рыночной капитализации криптовалюты составляет $1,402 трлн, тогда как у серебра этот показатель равен $1,38 трлн.