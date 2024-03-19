SAP и NVIDIA ускорят внедрение генеративного ИИ в корпоративные приложения

Компании SAP и NVIDIA объявили о расширении партнерства, направленное на ускорение внедрения генеративного искусственного интеллекта в корпоративном сегменте. Компании сотрудничают в создании и внедрении платформы SAP Business AI, включая масштабируемые приложения, специфичные для бизнес-сферы. В пресс-релизе говорится об облачных решениях и приложениях SAP. Также будут развиваться функции генеративного ИИ в составе помощника Joule, пилотного проекта от SAP, который был представлен осенью прошлого года. Его планируется интегрировать практически во все программные продукты SAP для упрощения процесса работы и оптимизации выполнения различных задач.

ИИ-помощник Joule следующего поколения может быть развернут на площадке гиперскейлеров или в собственном облаке SAP. Он поможет автоматизировать трудоемкие задачи и быстро анализировать критически важные корпоративные данные. SAP будет использовать инструменты NVIDIA для точной настройки больших языковых моделей (LLM) для конкретных сценариев развертывания.

К концу этого года компании планируют представить новые интегрированные ИИ-возможности в таких продуктах, как SAP Datasphere, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) и других. SAP планирует задействовать облачный ИИ-сервис NVIDIA DGX Cloud AI, программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise и базовые модели NVIDIA.