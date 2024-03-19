Представлен фитнес-браслет Honor Band 9 с автономностью до 14 дней

Компания Honor представила в Китае новый фитнес-браслет Band 9. Корпус гаджета пластиковый с металлической отделкой по бокам, есть защита от воды (до 5 АТМ). Устройство получило прямоугольный изогнутый 1,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 402х256 пикселей и частотой обновления 60 Hz.

Honor Band 9 поддерживает различные, связанные со здоровьем функции, включая мониторинг уровня насыщения крови кислородом, отслеживание уровня стресса и качества сна, измерение сердечного ритма и другие. Также имеются дополнительные полезные функции, такие как управление музыкой, будильник, показ прогноза погоды, уведомления о звонках и сообщениях. Предусмотрено 96 режимов спортивных тренировок. Указывается наличие NFC.

Фитнес-браслет подключается к смартфонам через Bluetooth 5.3 и совместимо с Android 9.0 и выше, а также с iOS 11 и выше. Устройство рассчитано на работу до 14 дней при полной зарядке. Honor Band 9 будет предложен в двух версиях: без NFC за $35 и с NFC за $42. Доступные цвета корпуса: черный, фиолетовый и синий.