spot_img
14 марта, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлены бюджетные смартфоны Moto G 5G и Moto G Power 5G

Представлены бюджетные смартфоны Moto G 5G и Moto G Power 5G

Moto G 5G Moto G Power 5G

Компания Motorola представила два недорогих смартфона Moto G 5G и G Power 5G. Смартфоны получили заднюю поверхность из эко-кожи, рамки вокруг экрана более широкие по сравнению со многими современными смартфонами.

Moto G 5G Moto G Power 5G

Более доступная модель Moto G 5G получила 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 4 Gen 1, оснащен 4 Gb ОЗУ и накопителем на 128 Gb. Заявлена поддержка карт памяти microSD объемом до 1 Tb. В основную камеру входят датчики на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/1.8, автофокус) и 2 Мп (макро, 1/5″, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Другая модель Moto G Power 5G предлагает 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Hz. Аппаратная платформа включает процессор MediaTek Dimensity 7020, 8 Gb оперативной памяти и накопитель UFS 2.0 емкостью 128 Gb (поддержка microSD до 1 Tb). Основная камера: 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/1.8, автофокус, OIS) и 8 Мп (широкоугольный объектив, 1/4″, f/2.2, угол обзора 118°, автофокус). Фронтальная камера – 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Модель первой в серии получила функцию беспроводной зарядки — 15 Вт.

В оснащение смартфонов входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (в Moto G Power 5G — Bluetooth 5.3), NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты Moto G 5G составляют 167,22 х 76,44 х 8,50 мм, вес — 201 гр. Moto G Power 5G: 164,39 х 74,96 х 8,23 мм, 194 гр. ОС — Android 14.

Старшая модель представлена в двух вариантах: черном и бледно-розовом, а младшая — только с темно-зеленым корпусом. Цена Moto G 5G составляет $200, смартфон появится в продаже в США 2 мая. Moto G Power 5G поступит в американскую розницу 29 марта по цене $300.

Предыдущая статья
Подписка на YouTube Premium стала доступна для пользователей из Азербайджана
Следующая статья
Объявлена дата начала продаж электромобиля Xiaomi SU7
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,062ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»