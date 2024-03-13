Представлены бюджетные смартфоны Moto G 5G и Moto G Power 5G

Компания Motorola представила два недорогих смартфона Moto G 5G и G Power 5G. Смартфоны получили заднюю поверхность из эко-кожи, рамки вокруг экрана более широкие по сравнению со многими современными смартфонами.

Более доступная модель Moto G 5G получила 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 4 Gen 1, оснащен 4 Gb ОЗУ и накопителем на 128 Gb. Заявлена поддержка карт памяти microSD объемом до 1 Tb. В основную камеру входят датчики на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/1.8, автофокус) и 2 Мп (макро, 1/5″, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Другая модель Moto G Power 5G предлагает 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Hz. Аппаратная платформа включает процессор MediaTek Dimensity 7020, 8 Gb оперативной памяти и накопитель UFS 2.0 емкостью 128 Gb (поддержка microSD до 1 Tb). Основная камера: 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/1.8, автофокус, OIS) и 8 Мп (широкоугольный объектив, 1/4″, f/2.2, угол обзора 118°, автофокус). Фронтальная камера – 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Модель первой в серии получила функцию беспроводной зарядки — 15 Вт.

В оснащение смартфонов входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (в Moto G Power 5G — Bluetooth 5.3), NFC, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты Moto G 5G составляют 167,22 х 76,44 х 8,50 мм, вес — 201 гр. Moto G Power 5G: 164,39 х 74,96 х 8,23 мм, 194 гр. ОС — Android 14.

Старшая модель представлена в двух вариантах: черном и бледно-розовом, а младшая — только с темно-зеленым корпусом. Цена Moto G 5G составляет $200, смартфон появится в продаже в США 2 мая. Moto G Power 5G поступит в американскую розницу 29 марта по цене $300.