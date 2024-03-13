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13 марта, 2024
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Подписка на YouTube Premium стала доступна для пользователей из Азербайджана

YouTube Premium

Подписка на YouTube Premium стала доступна для пользователей из Азербайджана. Цены различаются в зависимости от того, каким устройством вы пользуетесь, но, в любом случае, первый месяц подписки для граждан нашей страны будет бесплатным.

YouTube Premium — это платный сервис по подписке для YouTube, предоставляющий просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведение на мобильных устройствах или офлайн-воспроизведение. В настоящее время суммарное количество подписчиков YouTube Premium и YouTube Music превышает 100 млн. человек.

Для пользователей из нашей страны доступны несколько вариантов подписки на YouTube Premium, включая индивидуальную, семейную и студенческую.

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