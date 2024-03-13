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14 марта, 2024
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Объявлена дата начала продаж электромобиля Xiaomi SU7

Xiaomi SU7

Компания Xiaomi выпустила тизер, посвященный своему первому электромобилю SU7 (Speed Ultra). Электрический седан был создан в сотрудничестве с китайской государственной компанией Beijing Automotive (BAIC). В разработке машины принимал участие автодизайнер Крис Бэнгл, который известен по работе над моделями BMW, MINI и Rolls-Royce.

Xiaomi SU7 будет выпускаться в нескольких версиях — базовой и более продвинутом Max-варианте. Электромобиль поступит в продажу 28 марта, его цена будет объявлена непосредственно перед стартом продаж. Xiaomi SU7 появится в 59 магазинах, расположенных в 29 городах Китая.

Все характеристики электрокара можно узнать в нашей отдельной заметке.

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