Представлен Xiaomi Civi 4 Pro: Snapdragon 8s Gen 3 и камера Leica

Компания Xiaomi провела в Китае презентацию смартфона среднего ценового сегмента Civi 4 Pro. Это первое нефлагманское устройство компании, которое получило камеру с оптикой и настройками Leica. Кроме того, Civi 4 Pro — первая в мире модель на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3. Xiaomi уверяет, что производительности чипа хватит для самых ресурсоемких игр. Для охлаждения SoC компания предусмотрела довольно большую испарительную камеру площадью 4184 мм2.

Xiaomi Civi 4 Pro относительно компактная модель – смартфон получил плоский 12-битный 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением 2450×1236 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, частотой ШИМ 2160 Hz и пиковой яркостью 3000 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, 100% охват DCI-P3. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass Victus 2.

В основной камере используются следующие датчики: 50 Мп, дополнен широкоугольным стеклом Leica Summilux (Light Hunter 800, 1/1.55″, f/1.63, OIS), 50 Мп (телеобъектив, f/1.98, Samsung JN1, ЭФР 50 мм, оптический зум 2х) и 12 Мп (сверхширокоугольным объектив, OV13B10, f/2.2, ЭФР 15 мм, угол обзора 120°). За качество фото также отвечает фирменная технология Imaging Brain 3.0 на базе ИИ. Селфи-камера получила сразу два сенсора с одинаковым разрешением по 32 Мп и разными углами обзора (78° и 100°).

Автономность обеспечивает аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт (с 0% до 100% за 40 минут). Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM, порт USB-C и двойные стереодинамики с Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

Торцевая рамка смартфона выполнена из алюминия, а задняя поверхность может быть из экокожи или стекла в зависимости от цвета. Черная, голубая и розовая выполнены из стекла, а зеленая сочетает стекло и эко-кожу. Дополнительно к стандартным расцветкам будут предложены три лимитированные, сочетающие в себе черное стекло с яркой эко-кожей бирюзового, розового и белого цветов. Габариты и вес: 157,2 x 72,77 x 7,45/7,75 мм (стекло/кожа), 179,3/177,6 гр (стекло/кожа). ОС: HyperOS, Android 14.

Цены на смартфон: 12/256 Gb — $417, 12/512 Gb — $458, 16/512 Gb — $500. Продажи Xiaomi Civi 4 Pro в Китае стартуют 26 марта.