Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 8s Gen 3

Компания Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 8s Gen 3, которая является упрощенной версией флагманского процессора 8 Gen 3. Если у Snapdragon 8 Gen 3 есть одно суперъядро Cortex-X4, пять Cortex-A720 и два Cortex-A520, то у Snapdragon 8s Gen 3 то же ведущее ядро Cortex-X4, только четыре Cortex-A720 и три Cortex-A520. При этом у всех ядер частоты ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 3. Компоновка блоков тоже изменилась: 1+4+3 вместо 1+5+2.

Новинка использует графику Adreno 735, поддерживающим аппаратное ускорение трассировки лучей. Имеется поддержка технологии Adreno Frame Motion Engine 2.0, которая удваивает количество кадров без повышения расхода энергии, а Snapdragon Game Super Resolution масштабирует изображение в более высокое. В составе 8s Gen 3 используется модем X70 5G, который также применяется в процессоре предыдущего поколения 8 Gen 2. Qualcomm отмечает, что модем нового процессора, в отличие от модема 8 Gen 2, отвечает требованиям стандарта 3GPP Release 17 и имеет поддержку энергосберегающих функций для 5G.

Новый процессор может работать с дисплеями с разрешением QHD+ и частотой до 144 Hz или с 4K-дисплеями с частотой обновления 60 Hz. Заявлена поддержка технологии динамической смены частоты обновления (VRR) в диапазоне от 1 до 240 Hz. Помимо этого, 8s Gen 3 поддерживает внешние дисплеи с разрешением до 8K и частотой обновления 30 Hz или панели с 1080p и частотой до 240 Hz. Заявлены поддержка декодирования видео форматов H.265 и AV1 (до 4K и 60 кадров в секунду) и воспроизведение видео в формате HDR (HDR10+, Dolby Vision, HLG).

Чип также включает в себя 18-битную функцию тройного когнитивного ISP для обработки изображений и видео. Она предоставляет такие функциональные возможности, как постоянно включенная камера, улучшение фотографий, семантическая сегментация, съемка при слабом освещении (LLV) и возможность 2x SHDR (сверхвысокий динамический диапазон).

8s Gen 3 поддерживает камеры до 200 Мп и запись видео 4K@60fps с HDR, Wi-Fi 7, беспроводную потоковую передачу 15-битного звука без потерь с частотой 44,1 kHz и Auracast. Есть поддержка до 24 Gb оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 4200 MHz и флеш-памяти UFS 4.0. Для подключения используется USB 3.1 Gen 2 через USB-C. Компания заявляет, что 8s Gen 3 подойдет для локальной работы моделей генеративного искусственного интеллекта размером до 10 млрд. параметров, включая Llama 2, Baichuan-7B и Gemini Nano.

Уже в ближайшее время компании Honor, iQoo, Realme, Redmi и Xiaomi представят устройства с новым процессором Snapdragon 8s Gen 3.