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22 марта, 2024
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Epic Games Store появится на iOS и Android до конца 2024 года

Epic Games Store

В рамках презентации State of Unreal, главный менеджер Epic Games, Стив Эллисон (Steve Allison) объявил, что компания до конца 2024 года запустит свой мобильный цифровой магазин на iOS и Android. Условия сотрудничества для разработчиков в мобильном Epic Games Store будут такими же, как в магазине на ПК – они будут получать в нем 88% от выручки.

Epic Games Store станет первым в мире игровым мультиплатформенными магазином, доступным на ПК, Mac, iOS и Android. На старте мобильная версия Epic Games Store будет включать Fortnite, а также игры от ряда сторонних партнеров, «выразивших заинтересованность в присоединении к магазину на запуске».

В 2023 году количество пользователей Epic Games Store на ПК превысило 270 млн., а ежемесячный пиковый онлайн достиг 75 млн. человек. Количество кросс-платформенных учетных записей Epic составило 804 млн. Пользователи потратили $950 млн. на продукты Epic и получили 86 бесплатных игр.

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